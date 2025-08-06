Число документов, заполняемых учителями, сократилось в 25 раз

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о результатах работы по сокращению бюрократической нагрузки на педагогов. По словам главы ведомства, число документов, которое приходится заполнять учителям, сократилось в 25 раз.

Господин Музаев пояснил: с 1 марта ведомство определило список документов для заполнения педагогами учебных заведений разного уровня — от двух для воспитателей детских садов до шести у преподавателей вузов.

На встрече премьер назвал «безобразием» ситуации, когда учителя тратят на «заполнение разных формуляров» больше времени, чем на преподавание. По словам господина Мишустина, Рособрнадзор регулярно ведет работу по снижению административной нагрузки на учителей.

Полина Мотызлевская