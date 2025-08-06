«Полюс» выиграл торги на разработку золоторудного месторождения в Приангарье

Структурное подразделение крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» — «Полюс Вернинское» получило лицензию на месторождение золота «Кудускитская площадь», расположенного в Бодайбинском районе Иркутской области. Торги состоялись 5 августа. Площадь участка составляет 53,95 кв. км. По данным Роснедр на декабрь 2024 года, прогнозные ресурсы рудного золота Атыркан-Кудускитского рудного поля по категории Р1 составляют 16,3 т, по категории Р2 – 2,8 т при среднем содержании золота 1,14 г/т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Заявку на участие в торгах также подавала горнорудная компания «Угахан» (GV Gold). Однако в аукционе участвовало лишь «Полюс Вернинское», предложившее за лот 72,2 млн руб. при стартовой цене 65,6 млн руб. Срок пользования участком недр составляет 25 лет.

«Признать аукцион несостоявшимся в связи с участием только одного участника», — указано в решении комиссии на сайте ГИС «Торги.

АО «Полюс Вернинское» работает с 2001 года в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов, включая золото и металлы платиновой группы. В настоящее время перерабатывающие мощности ГОК Вернинский достигают 3,9 млн т руды в год. Среди предприятий «Полюса» Вернинский ГОК имеет самый высокий коэффициент извлечения — 90%, указано на сайте группы компаний.

Лолита Белова