Афганистан предложил Татарстану инвестировать в проект переброски воды в Кабул

Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул Латиф Мансур предложил татарстанской делегации инвестировать в проект переброски воды из реки Панджшер в Кабул. Господин Мансур также предложил провести встречи между экспертами двух сторон для обмена информацией по данному проекту и другим энергетическим инициативам. Об этом сообщает афганское новостное агентство Ariana News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афганистан предложил Татарстану инвестировать в проект переброса воды в Кабул

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана Афганистан предложил Татарстану инвестировать в проект переброса воды в Кабул

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

Делегация из Татарстана прибыла в Афганистан с рабочим визитом. В ходе встречи с заместителем премьер-министра страны Абдул Гани Барадаром глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко заявил, что стороны могут усилить сотрудничество во взаимной торговле, сельском хозяйстве, энергетике и логистике. В пресс-службе министерства сообщили, что показатель товарооборота Республики Татарстан с Афганистаном в 2024 году увеличился на 25%.

Представители Татарстана и Афганистана также обсуждали строительство электростанций, сетей водоснабжения, заводов, поставку грузовой техники, вертолетов, подготовку инженерных кадров.

Диана Соловьёва