Суд признал законным решение о банкротстве дочери бывшего сенатора Шпигеля

Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о начале процедуры банкротства в отношении Светланы Шпигель. Дочь экс-сенатора и основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля подала жалобу на судебный акт, вынесенный в марте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Шпигель (фото 2008 года)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Светлана Шпигель (фото 2008 года)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

С требованием о банкротстве выступала одна из структур «Биотэка» — «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк"». Суд включил в реестр требований кредиторов долг в размере около 67 млн руб. Рассмотрение дела по существу назначено на сентябрь. Суд обязал госпожу Шпигель предоставить данные об активах и кредиторах, информацию о семейном положении и другие сведения.

С 2001 по 2008 год Светлана Шпигель была замужем за певцом Николаем Басковым. Ее отец продюсировал артиста. Фармкомпания «Биотэк», которую возглавлял господин Шпигель, была одним из крупнейших фармацевтических холдингов в России. В январе 2024 года Борис Шпигель был осужден на 11 лет лишения свободы за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области. В конце того же года Мосгорсуд утвердил решение об освобождении его от отбывания наказания по причине плохого состояния здоровья.