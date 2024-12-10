Суд признал законным освобождение бывшего сенатора Шпигеля от наказания

Мосгорсуд признал законным решение об освобождении от отбывания наказания бывшего сенатора и главу фармацевтической компаний «Биотек» Бориса Шпигеля. Причиной освобождения стало состояние здоровья осужденного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Шпигель в 2021 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борис Шпигель в 2021 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Шпигель освобожден от основного наказания в виде лишения свободы. Дополнительное же наказание — выплата штрафа — необходимо исполнить в установленном законом порядке. В остальном постановление суда оставлено без изменения» — заявили пресс-служба суда (цитата по ТАСС). Решение об освобождении Бориса Шпигеля от наказания Преображенский суд Москвы вынес 5 ноября.

Борис Шпигель был задержан 20 марта 2021 года. В январе 2024 года Борис Шпигель был приговорен к 11 годам лишения свободы за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области. Защита бывшего сенатора ходатайствовала об освобождении от наказания на основании медицинского заключения. По словам защитника, у Бориса Шпигеля, в частности, диагностированы миелопатия и порок сердца.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбывания наказания по делу о взятке»