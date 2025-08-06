Агрофирмы Кубани нарастили производство саженцев винограда до 7 млн в год

Питомники Краснодарского края обладают достаточными производственными мощностями для полного обеспечения региона отечественным посадочным материалом винограда. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра «Виноградарство и виноделие» Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия Валерий Петров. По его словам, переход на российские сорта, более устойчивые к засухе, жаре и морозам, является актуальной задачей отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Существующая инфраструктура, как отмечает специалист, уже позволяет выпускать до 6–7 млн саженцев в год, покрывая потребности не только Краснодарского края, но и соседних регионов. При этом значительная часть виноградников в регионе по-прежнему занята традиционными западноевропейскими сортами — каберне, шардоне, олиготе, рислингом, мерло и пино.

Отечественные селекционные разработки, по оценке господина Петрова, показывают сопоставимое или более высокое качество вина и выигрывают по устойчивости к климатическим и биологическим стрессам. В то же время их доля в посадках пока остается умеренной.

В региональном минсельхозе сообщили, что доля российских саженцев при закладке новых виноградников уже превышает 65%. В 2023 году в крае произведено 4,5 млн саженцев — на 40% больше, чем годом ранее. Общая площадь виноградников (за исключением личных хозяйств) составляет не менее 32,9 тыс. га. Краснодарский край обеспечивает порядка 43% общероссийского объема производства вина и шампанского. Ежегодно закладывается около 1,8 тыс. га молодых виноградников. Полностью обеспечить регион отечественным посадочным материалом планируется к 2026 году.

Вячеслав Рыжков