Прокуратура в ЕАО проверяет информацию о загрязнении рек Сутара и Бира

В Еврейской автономии по соцсетям распространяется видео, снятое местными любителями сапбординга: на кадрах показано слияние рек Сутара и Кульдур, и первая сильно загрязнена, имеет ярко-желтый оттенок. Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Прокуратура намерена изучить и оценить действия органов контроля, а также исполнение природоохранного законодательства недропользователями.

Сутара и Кульдур впадают в Биру — одну из главных водных артерий региона, и качество воды в ней в последние годы вызывает опасения населения. Причиной окрашивания воды жители региона считают слив в реки и ручьи неочищенных отходов золотодобывающими компаниями, работающими в верховьях Сутары. Стремясь привлечь внимание к проблеме, неравнодушные местные жители проводят в соцсетях флешмоб «Бира умирает!».

Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора не раз привлекало к ответственности организации, которые в ходе добычи россыпного золота допускали несанкционированный сброс сточных вод из технологического отстойника в ручьи, которые впадают в Сутару. Так, в марте через арбитраж у ООО «Артель старателей Архара» в качестве возмещения ущерба окружающей среде взыскали почти 1,6 млн руб.

Дарья Балобанова, Биробиджан