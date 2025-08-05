Участвовавший в избиении мужчины в трамвае подросток задержан в Ижевске

В Ижевске задержан подросток, обвиняемый в избиении мужчины в трамвае, личности остальных фигурантов установлены, они допрошены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Несовершеннолетний обвиняется в хулиганстве (ст. 213 УК).

Фигурант вину признал. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, кадры инцидента опубликовали в соцсетях 29 июля. По данным следствия, 28 июля подростки распивали алкоголь в трамвае №10. Один из пассажиров сделал замечание несовершеннолетним, после чего ему нанесли побои. Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по факту происшествия.