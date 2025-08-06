На улучшение водоснабжения Дагестана выделят почти 7 млрд рублей

Дагестан получит дополнительные 6,9 млрд руб. инфраструктурных кредитов от казначейства, на обеспечение Избербаша и близлежащих населенных пунктов качественным водоснабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За счет кредитных средств планируется построить водопровод протяженностью 46 км от Каспийска до Избербаша, который будет способен пропускать более 61 тыс. куб. м в сутки.

По словам Меликова, реализация этого проекта позволит исключить канал Октябрьской революции из системы водоснабжения Избербаша, что улучшит качество воды примерно для 70 тыс. человек.

Новый водопровод станет продолжением уже реализованного проекта «Чиркей — Махачкала — Каспийск», который также финансируется из федерального бюджета.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в модернизацию коммунальной инфраструктуры Дагестана планируют вложить 1,6 млрд руб. По проекту подрядчику должны будут построить и реконструировать около 60 км сетей. Модернизация позволит обеспечить водой более 82 тыс. жителей республики.

Наталья Белоштейн