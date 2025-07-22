В Дагестане на модернизацию сетей водоснабжения потратят 1,6 млрд рублей

В Дагестане на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируют потратить 1,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По проекту подрядчику должны будут построить и реконструировать около 60 км сетей. Так, реконструкция насосных станций и резервуаров чистой воды для жителей Каспийска, а также строительство новых линий в селе Сулевкент Хасавюртовского района планируют завершить до конца 2025 года. Ремонт водопровода в Каспийске завершат до конца 2026 года, как и водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикуни Гергебильского района.

По данным властей, модернизация позволит обеспечить водой более 82 тыс. жителей республики.

Константин Соловьев