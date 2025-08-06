Теннисист Рублев не прошел в полуфинал турнира ATP в Торонто

Россиянин Андрей Рублев проиграл Тэйлору Фрицу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Игра продлилась 1 час 21 мин и закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 27-летнего американца.

Рублеву 27 лет, он занимает 11 строчку в рейтинге ATP. На его счету 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом Олимпиады в миксте.

Турнир в Торонто относится к категории Masters и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований превышает $9 млн, они закончатся 7 августа.

Об успехах россиян на турнире ATP — в материале «Ъ» «Приближение к десятке».