Приближение к десятке

Участником первого полуфинала National Bank Open Presented by Rogers, проходящего в Торонто турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,2 млн, стал россиянин Карен Хачанов. Победа в двух партиях над американцем Алексом Микельсеном позволила ему не только впервые в этом году пробиться в четверку сильнейших на «мастерсах», но и заметно улучшить свое положение в мировом рейтинге, поднявшись там с 16-го места на 13-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Карен Хачанов

Фото: Frank Gunn / The Canadian Press / AP Теннисист Карен Хачанов

Фото: Frank Gunn / The Canadian Press / AP

Канадский «тысячник», который стал для Карена Хачанова первым турниром после выхода в четвертьфинал Wimbledon, подтверждает закономерность его лондонского успеха. В Торонто он сыграет в полуфинале. Такого результата на «мастерсах» у Хачанова не было с конца прошлого сезона, когда он, набрав отличную форму, дошел до этой стадии на турнире в Париже.

После побед над аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем, американцем Эмилио Навой и норвежцем Каспером Руудом россиянин вышел на Алекса Микельсена — одного из перспективных представителей новой волны мужского тенниса США, которых в первой сотне рейтинге АТР сейчас немало. В январе Микельсен практически без вариантов обыграл Хачанова в третьем круге Australian Open, но сейчас получилось иначе. Нельзя сказать, что в целом по игре у россиянина было явное преимущество, но выглядел он гораздо увереннее, чем в Австралии.

И именно за счет этой уверенности после неудачного начала взял четыре гейма подряд, предопределив исход первой партии.

Второй сет проходил в равной борьбе и завершился тай-брейком, по ходу которого Микельсен вел — 3:2, после чего Хачанов оставил за собой пять последних розыгрышей. В итоге — 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 44 минуты. Более рациональные действия россиянина, который допустил на десять невынужденных ошибок меньше, чем соперник, принесли ему успех. А это значит, что со своего 16-го места в рейтинге АТР Хачанов по итогам нынешнего турнира поднимется минимум на 13-е. Так высоко он не стоял с сентября 2023 года, когда проходил Открытый чемпионат США.

В случае выхода в финал Хачанов сможет переместиться еще на одну позицию выше, но сделать это ему будет непросто. Ведь следующим его соперником будет посеянный под первым номером третий номер мировой классификации Александр Зверев — представитель Германии, справившийся с австралийцем Алексеем Попыриным, который в прошлом году в Монреале выиграл канадский «тысячник».

Счет встреч Хачанова со Зверевым — 2:5. Свою последнюю победу в этой серии россиянин одержал также в Торонто, только на стадии четвертьфинала, и было это уже очень давно, шесть лет назад.

После этого Зверев без особых сложностей брал верх в финале олимпийского турнира в Токио в 2021 году, а также на «мастерсах» в Майами и Цинциннати в прошлом сезоне.

Другая пара полуфиналистов определится по итогам двух других четвертьфиналов. В ночь со вторника на среду по московскому времени россиянин Андрей Рублев сыграет с американцем Тейлором Фрицем, а австралиец Алекс Де Минаур — с еще одним представителем США Беном Шелтоном.

Евгений Федяков