Трамп назвал Вэнса вероятным кандидатом от республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнс «наиболее вероятным» следующим кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.

«Очевидно, еще слишком рано об этом говорить, но он делает отличную работу, и, вероятно, является фаворитом на данный момент»,— сказал господин Трамп.

В 2016 году Джей Ди Вэнс критиковал Дональда Трампа, но позже изменил мнение. В 2022 году при его поддержке господин Вэнс победил на выборах в сенат. До политики он служил в морской пехоте США, был корреспондентом во время военной операции в Ираке, после чего окончил Йельскую школу права и основал свою фирму.