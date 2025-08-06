Трамп заявил, что старается вывести США из военного конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его цель — вывод страны из военного конфликта на Украине. «Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее»,— сказал он.

Президента США попросили прокомментировать закон, подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет украинцам старше 60 лет служить в армии по контракту.

«Не слышал о том, что вы говорили о 60-летних мужчинах и так далее, но это война Байдена, и мы упорно работаем, чтобы вывести нас из нее»,— добавил президент США. По его словам, за последние пять месяцев он «остановил пять войн» и хотел бы, чтобы конфликт на Украине стал шестым.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта.

6 августа в Москву прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам Дональда Трампа, решение о введении санкций он примет по итогам российско-американской встречи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».