Число салонов красоты и косметологических клиник в городах России на 1 августа 2025 года

Город Число объектов Изменение за год (%) Москва 10789 2,3 Санкт-Петербург 4811 5,6 Краснодар 2402 10,3 Екатеринбург 1521 1,9 Казань 1087 -0,7 Ростов-на-Дону 1398 2,3 Новосибирск 1458 1,6 Красноярск 1054 5,8 Нижний Новгород 1039 3,1 Челябинск 886 12,4 Уфа 839 7,6 Пермь 870 3,6 Самара 1097 11,9 Воронеж 885 6,5 Волгоград 764 12,5 Омск 871 -1,4 Россия в целом 92181 8,4