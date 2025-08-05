Кадыров поручил активнее выявлять клевету и фейки в соцсетях

Глава Чечени Рамзан Кадыров поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Об этом он заявил на расширенном совещании, посвященном обсуждению социально-экономической ситуации в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.

За совещании депутат Государственной Думы Адам Делимханов добавил, что аналогичная работа ведется и за пределами Чечни, что подчеркивает системный подход к борьбе с фейками. Министр внутренних дел Чеченской Республики Аслан Ирасханов заявил, что ситуация в регионе стабильна и контролируется, а все задачи выполняются в полном объеме.