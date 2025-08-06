Сеть медклиник полечит в Парголово

ООО «Гор-Инвест» Игоря Краснолуцкого, основателя ГК Global Medical System, Clinics and Hospitals (ГК GMS) и совладельца сети медцентров «Лахта Клиника», купило на торгах имущество должника ИСГ «Норманн»: девять нежилых помещений в ЖК «Заречный» в Парголово за 97,5 млн рублей. Эксперты рынка недвижимости считают сделку удачной и полагают, что медицинский центр в данной локации будет востребован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажа нежилых помещений в ЖК «На Заречной» проводилась в рамках процедуры банкротства ИСГ «Норманн». Общая площадь коммерческой недвижимости — 1,2 тыс. кв. м. Согласно документации торгов, стартовая стоимость лота в аукционе на понижение была равна 243 млн рублей, цена продажи составила 97,5 млн рублей. Победитель торгов — ООО «Гор-Инвест» — был их единственным участником.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гор-Инвест» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 16 апреля 2025 года с разрешенным видом деятельности «аренда и управление недвижимым имуществом». Единственным учредителем юрлица является Игорь Краснолуцкий — основатель ГК Global Medical System, Clinics and Hospitals (ГК GMS) и совладелец сети медцентров «Лахта Клиника».

Старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов считает цену продажи выгодной, ниже рынка. «При правильном миксе арендаторов такие помещения пользуются спросом, их снимают под различные функции: от медцентров и продуктовых магазинов до алкомаркетов и ветклиник. Медицинский центр в данной локации впишется очень хорошо»,— полагает эксперт.

Сергей Дуванов, руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, также думает, что цена сделки рыночная. По его словам, подобные помещения, как правило, приобретаются под форматы сферы услуг или под офисные функции. Средняя арендная ставка в таких объектах находится в диапазоне 900–1100 рублей за квадратный метр в месяц. «Медицинский формат, безусловно, актуален для этой локации: в радиусе жилого массива на сегодняшний день отсутствуют клиники, что создает очевидную нишу и стабильный потребительский спрос»,— рассуждает господин Дуванов.

ГК «Норманн» была признана банкротом в 2019 году. В общей сложности девелопер не достроил семь жилых комплексов в Петербурге и Ленобласти. ЖК «На Заречной» застройщик должен был сдать в 2017–2018 годах. В 2022 году комплекс достроил холдинг «РСТИ». В том же году прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ГК «Норманн» Владимира Смирнова, которому вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (см. «Ъ-СПб» от 21.09.2022). Количество пострадавших дольщиков оценивается в 2,4 тыс. человек, а сумма ущерба — в 3,5 млрд рублей.

Александра Тен