Замглавы Минобороны России и посол Индии обсудили оборонное сотрудничество

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Индии в стране Винаем Кумаром. Они обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере.

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства»,— сообщило Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении ведомства также указано, что встреча традиционно для отношений двух стран прошла в теплой и дружественной обстановке.