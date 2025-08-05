Кадыров обратился к врагам и рассказал о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание о социально-экономической обстановке в регионе. Во время встречи он сказал, что полностью здоров и ему не нужно проводить совещания каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям»,— сообщил господин Кадыров. Запись совещания опубликована в его Telegram-канале.

Среди прочего глава Чечни поручил усилить работу «по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию». Он уточнил, что речь идет в том числе о социальных сетях и мессенджерах.

С осени 2023 года в сети распространяется информация о болезни Рамзана Кадырова. Глава Чечни неоднократно опровергал такие сообщения и публиковал видео с прогулок и занятий спортом.