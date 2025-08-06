Военный потенциал «Хезболлы»

Ливанское движение «Хезболла» («Партия Аллаха») основано в 1982 году при непосредственном участии Ирана. Боевое крыло организации было создано силами иранского Корпуса стражей исламской революции. Точная численность организации неизвестна — в 2021 году лидер движения Хасан Насралла заявлял, что только в боевом крыле «Хезболлы» насчитывается 100 тыс. мужчин, обученных, вооруженных и имеющих боевой опыт.

В июле 2024 года правительство Израиля сообщало, что у «Хезболлы» имеется арсенал почти из 150 тыс. ракет. Боевое крыло движения имеет реактивную артиллерию, которая является основой его военного потенциала. Наиболее дальнобойным оружием считаются иранские тактические ракетные комплексы Zelzal-2 и Fateh-110. Они используют тяжелые ракеты, способные атаковать цели на расстоянии до 300 км.

Наибольшее распространение имеют 122-миллиметровые системы — советские реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и их копии. Также распространены китайские 107-миллиметровые РСЗО «Тип 63» и их варианты. Из иранских систем на вооружении «Хезболлы» находятся 240-миллиметровая РСЗО Falaq-1 и 303-миллиметровая Falaq-2, которые устанавливаются на пикапы.

По оценкам на июль 2024 года, у ливанской группировки было около 90 единиц бронетехники — это советские танки Т-55, Т-62, Т-72. У бойцов «Хезболлы» имелись ПЗРК семейств «Стрела» и «Игла» советского производства, а также трофейные американские FIM-92 Stinger.

В конце ноября 2024 года СМИ со ссылкой на израильских военных сообщали, что за 14 месяцев военных действий с «Хезболлой» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 12,5 тыс. объектов группировки и уничтожила около 2,5–3,5 тыс. боевиков. Были разрушены 1,6 тыс. командных пунктов. ЦАХАЛ конфисковал 12 тыс. взрывных устройств и БПЛА, 13 тыс. реактивных установок, противотанковых и зенитных систем, а также 120 тыс. единиц средств связи. Ракетный арсенал движения сократился до 20% от прежнего объема, а беспилотный корпус — до 30%.