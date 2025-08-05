Суд вынесет приговор экс-министру транспорта Самарской области 6 августа

Октябрьский районный суд Самары вынесет приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину 6 августа. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Волга» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Гособвинитель запросил для бывшего чиновника восемь лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. В качестве смягчающих обстоятельств сторона обвинения попросила суд учесть «состояние здоровья Пивкина и его семьи, благодарственные письма, участие в благотворительной помощи, положительные характеристики». Отягчающих обстоятельств в уголовном деле не имеется.

Адвокат Ивана Пивкина Вячеслав Яблоков попросил суд дать объективную оценку содержания имеющейся в деле аудиозаписи и призвал понять, кто из чиновников «предлагал на самом деле работу с подрядными организациями». «Все было бы хорошо, если бы в самом начале следователь пошел навстречу и вменил ст. 69 УК РФ, которая не сильно отличается от ст. 286 УК РФ, исходя из той формулировки, которую вкладывает государственное обвинение. Потому что эта статья предполагает, что некое должностное лицо проводит незаконные ограничения самостоятельности или незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения. Наверное, тогда Иван Иванович (Пивкин. — «Ъ-Волга») мог послушать рекомендации адвокатов, признать вину. К сожалению, следствие изначально не хотело выжать максимум из-за этой ситуации»,— отметил господин Яблоков.

Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновника арестовали в июне 2024 года.

По данным следствия, в сентябре 2023 года министр транспорта региона незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

Своей вины Иван Пивкин не признает. В своем последнем слове бывший чиновник призвал суд вынести справедливое решение.

Андрей Сазонов