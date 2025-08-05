Власти Екатеринбурга подготовили новую площадку под КРТ в Завокзальном

В Екатеринбурге утвердили новую площадку под комплексное развитие территории (КРТ) в Завокзальном микрорайоне (Железнодорожный район).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок площадью более 59 тыс. кв. метров находится в границах улиц Майкопская, Армавирская и Подгорная. На нем расположены 15 зданий 1950-1960 годов постройки, из которых 11 по попадут под снос. Победитель аукциона должен расселить местных жителей и построить современное жилье.

В мэрии отметили, что в рамках проекта КРТ будут построены детский сад на 250 детей, универсальный спорткомплекс. Инвестор за свой счет разработает проект для строительства корпуса школы №119.

На реализацию проекта КРТ запланировано 11 лет.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил, что в городе с 2022 года успешно инициированы 16 масштабных проектов КРТ: 11 из них относятся к жилой застройке, пять — к нежилой. «Важнейшим аспектом каждого реализуемого проекта является включение обязательных мер по строительству новых или реконструкции существующих социально значимых объектов, таких как детские сады, образовательные учреждения и прочие инфраструктурные элементы, необходимые для комфортной жизни населения. Эти обязательства выполняются инвесторами-застройщиками»,— отметил он.

София Паникова