Власти Екатеринбурга подготовили новую площадку под КРТ в Завокзальном
В Екатеринбурге утвердили новую площадку под комплексное развитие территории (КРТ) в Завокзальном микрорайоне (Железнодорожный район).
Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок площадью более 59 тыс. кв. метров находится в границах улиц Майкопская, Армавирская и Подгорная. На нем расположены 15 зданий 1950-1960 годов постройки, из которых 11 по попадут под снос. Победитель аукциона должен расселить местных жителей и построить современное жилье.
В мэрии отметили, что в рамках проекта КРТ будут построены детский сад на 250 детей, универсальный спорткомплекс. Инвестор за свой счет разработает проект для строительства корпуса школы №119.
На реализацию проекта КРТ запланировано 11 лет.
Ранее заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил, что в городе с 2022 года успешно инициированы 16 масштабных проектов КРТ: 11 из них относятся к жилой застройке, пять — к нежилой. «Важнейшим аспектом каждого реализуемого проекта является включение обязательных мер по строительству новых или реконструкции существующих социально значимых объектов, таких как детские сады, образовательные учреждения и прочие инфраструктурные элементы, необходимые для комфортной жизни населения. Эти обязательства выполняются инвесторами-застройщиками»,— отметил он.