Перед судом предстанет экс-начальник Управления капстроительства мэрии Уфы

Октябрьский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства городской администрации Андрея Осипова и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН Руслана Валишина, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Первое судебное заседание назначено на 6 августа.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2019 году мэрия заключила с УС №3 ФСИН контракт на ремонт сквера Волна, парка Кашкадан и строительство крытого катка. Понимая, что у структуры ФСИН для выполнения работ нет соответствующих сотрудников и материально-технической базы, Руслан Валишин привлек субподрядчиков. За работы УКС Уфы перевел генподрядчику около 450 млн руб., а тот выплатил субподрядчикам 421,9 млн руб. Разницу в 27,4 млн руб., по версии следствия, Управление строительства №3 ФСИН получил незаконно, чем причинил бюджету материальный ущерб.

Уголовное дело начали рассматривать в ноябре 2024 года. Подсудимые вину не признали. Их защита ходатайствовала о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за того, что оглашенное в суде обвинительное заключение разнилось с предъявленным обвинением. Ходатайство было удовлетворено.

Это уголовное разбирательство для Руслана Валишина не первое. В июле 2023 года тот же суд признал его виновным в похожем преступлении и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда причиной к уголовному делу послужило заключение с региональным минстроем 50 госконтрактов по строительству соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб.

Венера Хисамова