«Этими парками гордится город»

В Октябрьском райсуде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства городской администрации Андрея Осипова и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН Руслана Валишина. Они обвиняются в превышении полномочий при заключении пяти контрактов, связанных с ремонтом сквера Волна, парка Кашкадан и со строительством крытого катка. Общая сумма ущерба составила 27,4 млн руб. Подсудимые вину не признают. Защита ходатайствует о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт парка Кашкадан стал одним из эпизодов уголовного дела

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Ремонт парка Кашкадан стал одним из эпизодов уголовного дела

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде Уфы под председательством Андрея Лебедева началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства городской администрации Андрея Осипова и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН Руслана Валишина. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В начале заседания помощница прокурора Октябрьского района Клара Гизуллина около 40 минут зачитывала обвинение. Из ее слов стало известно, что поводом к уголовному делу послужили заключенные в 2019 году между подсудимыми пять контрактов: два из них касались ремонта сквера Волна и парка Кашкадан и один — строительства крытого катка в Орджоникидзевском районе. Эти контракты, как установило следствие, были заключены с УС №3 ФСИН как с единственным подрядчиком. Понимая, что у структуры ФСИН для выполнения нужных работ нет соответствующих сотрудников и материально-технической базы, руководитель Руслан Валишин заключил договоры с некими субподрядчиками. За выполненные работы УКС Уфы перевел УС №3 449,3 млн руб., а структура ФСИН — субподрядчикам 421,9 млн руб. Разницу в 27,4 млн руб., по версии следствия, подрядчик получил незаконно, чем причинил бюджету «значительный материальный ущерб». Преступление, резюмировала Клара Гизуллина, было совершено по предварительному сговору. Подсудимые, по ее мнению, желали создать каждый перед своим руководством ложное впечатление о способностях решать поставленные задачи.

Подсудимые вину не признали. По их словам, спорные контракты в арбитражном суде прокуратура не оспаривала, а все объекты прошли экспертизу на всех уровнях. «Закон я не нарушал,— заявил Андрей Осипов.— Все, что сказано в обвинении, не соответствует истине».

По словам Руслана Валишина, с Андреем Осиповым он ранее не был знаком, а подпись на части госконтрактов якобы не его. «Этими парками гордится город», добавил его адвокат Эдуард Минибаев. По его словам, предъявляемый ущерб является «прибылью».

Адвокат Салават Сиражетдинов, представляющий интересы Андрея Осипова, ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру. По его мнению, оглашенное в суде обвинительное заключение разнится с предъявленным обвинением. В частности, в первом случае спорные контракты называются государственными, во втором — муниципальными. Также, по словам адвоката, в документах не совпадают даты, когда его подзащитный якобы совершал преступление, и места, где они совершались, и так далее. «Наличие в материалах уголовного дела двух вариантов обвинения является недопустимым и нарушающим права на защиту»,— сказал адвокат.

Решение по заявленному ходатайству судья Андрей Лебедев примет на следующем заседании, которое пройдет 28 ноября.

Это уголовное разбирательство для Руслана Валишина не первое. В июле 2023 года тот же суд признал его виновным в похожем преступлении и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Тогда причиной к уголовному делу послужило заключение с региональным минстроем 50 госконтрактов по строительству соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб.

Венера Хисамова