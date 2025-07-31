Председателю СКР доложат по факту избиения пассажира в трамвае Ижевска

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по ситуации с избиением пассажира трамвая в Ижевске группой подростков, распивавших спиртное в общественном транспорте, сообщили в ведомстве.

Кадры инциденты были опубликованы в соцсетях 29 июля. Автор видеозаписи утверждал, что подростки распивали алкоголь в вагоне трамвая №10, на требование кондуктора покинуть общественный транспорт ответили отказом. После этого в ситуацию вмешался пассажир, к которому подростки применили силу.

Региональное СУ СКР проводил доследственную проверку по признакам хулиганства (ст. 213 УК). Об установленных обстоятельствах доложат Александру Бастрыкину.