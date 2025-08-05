Долг обвинением красен

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Резвова. По некоторым данным, старший лейтенант выманивал у коллег и знакомых деньги, обещая вернуть с процентами, однако слова своего не держал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Резвов пытается возместить ущерб потерпевшим, но от суда его это не спасло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Резвов пытается возместить ущерб потерпевшим, но от суда его это не спасло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед 235-м гарнизонным военным судом предстал бывший сотрудник ФСО старший лейтенант запаса Денис Резвов. Ему инкриминируют совершение трех эпизодов крупного мошенничества и десяти эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и в суд пришел самостоятельно в сопровождении адвоката.

В начале заседания в ходе традиционной процедуры установления личности подсудимого выяснилось, что ему 39 лет, он является уроженцем Москвы, разведен и имеет высшее образование, в данный момент проживает в деревне Лобаново Истринского района Московской области, а также что он является соучредителем некоего ООО «Дельта» и работает таксистом как самозанятый. По неподтвержденным данным, службу Денис Резвов покинул в прошлом году.

На вопрос судьи Андрея Толкаченко, желает ли он в дальнейшем давать показания, подсудимый ответил утвердительно.

Сразу после этого гособвинитель ходатайствовал о закрытии судебного заседания.

«В связи с наличием в материалах уголовного дела сведений о прохождении Денисом Резвовым военной службы, в том числе содержащих информацию о месте дислокации воинских частей, а также иных сведений, раскрывающих охраняемую законодательством военную тайну, на основании ст. 241 УПК ("Гласность".— “Ъ”) полагаю необходимым судебное разбирательство провести в закрытом режиме»,— заявил прокурор.

Адвокат Дениса Резвова Антон Голышев поддержал гособвинителя. «Мой клиент был сотрудником спецслужбы, в деле содержится секретная информация, которая не подлежит разглашению»,— отметил защитник. После этого корреспонденту “Ъ” предложили покинуть процесс.

По предварительным данным, Денис Резвов получал денежные средства от своих коллег и знакомых и обещал их приумножить путем совершения различных сделок, а затем вернуть с процентами, но в дальнейшем возвращать средства отказывался.

Ущерб от действий фигуранта составил несколько миллионов рублей.

Отметим, что ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой подсудимый якобы создал финансовую пирамиду, а также с 2023 года занимался перепродажей автомобилей. Потерпевшие якобы переводили ему сотни тысяч и миллионы рублей. При этом некоторые из них даже брали эти средства в кредит. Антон Голышев в беседе с “Ъ” назвал эту информацию недостоверной. «Сейчас Резвов пытается возместить потерпевшим ущерб, исходя из своих возможностей»,— добавил защитник.

Из картотеки судов следует, что в Кунцевском райсуде Москвы сейчас рассматривается шесть гражданских исков о взыскании сумм по договору займа или кредитному договору к Денису Резвову. Исковые требования при этом закрыты.

Ефим Брянцев