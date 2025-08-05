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Коммерсантъ FM
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Долг обвинением красен

Экс-сотрудника ФСО судят по делу о мошенничестве

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Резвова. По некоторым данным, старший лейтенант выманивал у коллег и знакомых деньги, обещая вернуть с процентами, однако слова своего не держал.

Денис Резвов пытается возместить ущерб потерпевшим, но от суда его это не спасло

Денис Резвов пытается возместить ущерб потерпевшим, но от суда его это не спасло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Денис Резвов пытается возместить ущерб потерпевшим, но от суда его это не спасло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед 235-м гарнизонным военным судом предстал бывший сотрудник ФСО старший лейтенант запаса Денис Резвов. Ему инкриминируют совершение трех эпизодов крупного мошенничества и десяти эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и в суд пришел самостоятельно в сопровождении адвоката.

В начале заседания в ходе традиционной процедуры установления личности подсудимого выяснилось, что ему 39 лет, он является уроженцем Москвы, разведен и имеет высшее образование, в данный момент проживает в деревне Лобаново Истринского района Московской области, а также что он является соучредителем некоего ООО «Дельта» и работает таксистом как самозанятый. По неподтвержденным данным, службу Денис Резвов покинул в прошлом году.

На вопрос судьи Андрея Толкаченко, желает ли он в дальнейшем давать показания, подсудимый ответил утвердительно.

Сразу после этого гособвинитель ходатайствовал о закрытии судебного заседания.

«В связи с наличием в материалах уголовного дела сведений о прохождении Денисом Резвовым военной службы, в том числе содержащих информацию о месте дислокации воинских частей, а также иных сведений, раскрывающих охраняемую законодательством военную тайну, на основании ст. 241 УПК ("Гласность".— “Ъ”) полагаю необходимым судебное разбирательство провести в закрытом режиме»,— заявил прокурор.

Адвокат Дениса Резвова Антон Голышев поддержал гособвинителя. «Мой клиент был сотрудником спецслужбы, в деле содержится секретная информация, которая не подлежит разглашению»,— отметил защитник. После этого корреспонденту “Ъ” предложили покинуть процесс.

По предварительным данным, Денис Резвов получал денежные средства от своих коллег и знакомых и обещал их приумножить путем совершения различных сделок, а затем вернуть с процентами, но в дальнейшем возвращать средства отказывался.

Ущерб от действий фигуранта составил несколько миллионов рублей.

Отметим, что ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой подсудимый якобы создал финансовую пирамиду, а также с 2023 года занимался перепродажей автомобилей. Потерпевшие якобы переводили ему сотни тысяч и миллионы рублей. При этом некоторые из них даже брали эти средства в кредит. Антон Голышев в беседе с “Ъ” назвал эту информацию недостоверной. «Сейчас Резвов пытается возместить потерпевшим ущерб, исходя из своих возможностей»,— добавил защитник.

Из картотеки судов следует, что в Кунцевском райсуде Москвы сейчас рассматривается шесть гражданских исков о взыскании сумм по договору займа или кредитному договору к Денису Резвову. Исковые требования при этом закрыты.

Ефим Брянцев

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