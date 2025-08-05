Экс-глава Минтранса Евгений Дитрих может стать сенатором от Новгородской области

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов («Единая Россия») включил гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании и бывшего министра транспорта РФ Евгения Дитриха в свою «сенаторскую тройку», сообщили “Ъ” в избирательной комиссии региона. В случае победы на выборах господин Дронов может делегировать господина Дитриха в Совет федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также в «тройку» врио губернатора вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области Елена Писарева и депутат Новгородской областной думы Олег Стрыгин. Действующий сенатор от исполнительной власти региона и экс-губернатор Сергей Митин в число номинантов на пост в верхней палате не попал.

Андрей Прах