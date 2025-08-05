Гособвинитель запросил для экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина восемь лет колонии

Гособвинитель запросил для бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина восемь лет колонии общего режима с лишение права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Сегодня, пятого августа, в Октябрьском районном суде начались прения по уголовному делу в отношении экс-министра.

В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель попросил суд учесть «состояние здоровья Пивкина и его семьи, благодарственные письма, участие в благотворительной помощи, положительные характеристики». Отягчающих обстоятельств в уголовном деле не имеется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновника арестовали в июне 2024 года.

По данным следствия, в сентябре 2023 года министр транспорта региона незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

Своей вины Иван Пивкин не признает.

Сабрина Самедова