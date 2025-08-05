Количество выданных ипотечных кредитов в Татарстане за шесть месяцев 2025 года сократилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем кредитования снизился с 106 млрд до 50 млрд руб. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, отвечая на вопросы журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдача ипотеки в Татарстане упала на 59% за полгода 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Выдача ипотеки в Татарстане упала на 59% за полгода 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра, за первое полугодие 2025 года выдано 11,2 тыс. ипотечных кредитов против 27,6 тыс. за аналогичный период 2024 года. Причиной резкого падения стала высокая ключевая ставка, которая делает покупку жилья в ипотеку слишком дорогой для граждан.

Марат Айзатуллин отметил, что ситуация на первичном рынке недвижимости хуже прошлогодней. Министерство ежемесячно встречается с застройщиками и мониторит их финансовое состояние. В то же время, по словам министра, критически опасных объектов пока не выявлено, хотя у некоторых застройщиков есть просрочки по кредитам. Ведомство работает с банками для контроля ситуации и предотвращения появления новых проблемных объектов.

Анар Зейналов