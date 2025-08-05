«Самая золотая работа с автомобилем была продемонстрирована компанией Rolls-Royce»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает специальной версии седана, которая выполнена с использованием драгметалла.

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Накануне мы обсуждали новый китайский внедорожник BYD, у которого помимо прочих атрибутов роскоши есть три декоративных элемента, выполненных из золота — это эмблема на рулевом колесе и два шильдика снаружи на кузове. Последнее, конечно, спорное решение, потому что будет и мозолить глаза злоумышленникам, и контактировать с агрессивной внешней средой. Пусть дороги вроде не посыпают реагентами, в состав которых входит смесь азотной и соляной кислоты, так называемая царская водка, растворяющая золото, но все равно тревожно.

Вероятно, поэтому другие автомобильные компании предпочитают использовать драгметаллы все же внутри автомобиля, а не снаружи. На прошлой неделе ателье Mulliner, которое занимается заводской персонализацией автомобилей Bentley, расширило количество вариантов отделки машин. Теперь, к примеру, клиенты могут заказать Continental GT, GT Convertible, Bentayga или Flying Spur, в салонах которых 18-каратным золотом будут покрыты дефлекторы обдува и решетки аудиодинамиков.

Но, пожалуй, самая золотая в буквальном смысле работа с автомобилем была продемонстрирована в прошлом году компанией Rolls-Royce. Проект, получивший название Goldfinger, был приурочен к 60-летию выхода на экраны одноименного фильма про похождения Джеймса Бонда. В этом Phantom решили не ограничиться золочением динамиков и решеток климатической установки. Табличка с VIN-кодом тоже покрыта 24-каратным золотом, им же украшена крышка перчаточного ящика. В багажнике лимузина лежит позолоченная клюшка для гольфа. Но и это не все — в секретном отсеке на центральной консоли лежит слиток из 18-каратного золота, выполненный в форме автомобиля. Золото тогда стоило $2,75 тыс. за унцию, то есть один этот слиток тянул на $500 тыс.

Кстати, в отделке российских автомобилей марки Aurus, несмотря на их название, золота замечено не было. И это правильно. Все же автомобиль этот преимущественно служебный, а управление государством — это не роскошь, а тяжелая работа.

Дмитрий Гронский