«Арнольд Шварценеггер думает, как реагировать»

В США набирает обороты скандал вокруг попыток техасских республиканцев изменить границы избирательных участков в пользу своей партии и ответных действий демократов в тех штатах, где они имеют большинство. Американские медиа оценивают ситуацию и находят, что у республиканцев шансов больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арнольд Шварценеггер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Арнольд Шварценеггер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Выданы ордеры на арест демократов из палаты представителей Техаса, нарушивших кворум, чтобы заблокировать голосование республиканцев по изменению границ избирательных округов

В то время как демократы представили свое решение покинуть штат в разгар специальной сессии законодательного собрания… в качестве принципиального шага по защите права… цветных избирателей на представительство в Конгрессе… их действия поставили под угрозу судьбу других вопросов, в частности оказание помощи жителям Центрального Техаса, чьи жизни разрушили смертоносные наводнения в прошлом месяце.

Техасский гамбит Трампа спровоцировал по всей стране битву за контроль в Палате представителей

Действия президента Трампа… по увеличению числа мест республиканцев в Палате представителей и предотвращению перехода большинства к демократам вылились в борьбу по всей стране, вызвав массовый исход законодателей-демократов из Техаса и побудив губернаторов «демократических» штатов придумать свои собственные похожие планы… Обе партии сейчас устроили гонку по перекраиванию границ избирательных округов… внося дополнительную неопределенность в и без того, как ожидается, напряженную борьбу за контроль над Палатой представителей в 2026 году.

Калифорния пытается перекроить карту Республиканской партии — и ослабить хватку Трампа

В зеркальном отражении ситуации в Техасе члены сократившейся в размере фракции Республиканской партии пытаются предотвратить поражение. (Ими.— “Ъ”) представлен законопроект, запрещающий перераспределение округов в середине десятилетия… Последний республиканский губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер думает, как реагировать.

Почему план изменения границ округов в Техасе спровоцировал бегство демократов и может помочь Трампу на промежуточных выборах

Теоретически штаты, возглавляемые демократами, могли бы попытаться провести собственное изменение границ… Но на практике действия многих из них ограничены независимыми внепартийными комиссиями по изменению границ избирательных округов или законами штатов, запрещающими джерримендеринг (произвольную демаркацию избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них.— “Ъ”).

Техасских демократов раскритиковали за «мультяшно-тупую» стратегию побега в «синий» штат, известный своим джерримендерингом

Демократы обрушились с критикой на Трампа и техасских республиканцев, называя их действия захватом власти, и клянутся принять правовые меры, чтобы предотвратить любые изменения… А демократы из штатов, где избиратели больше голосуют за них, теперь пытаются ответить ударом на удар... Но осуществить эти изменения будет непросто.

Подготовила Алена Миклашевская