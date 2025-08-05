В суде начались прения по делу экс-главы самарского минтранса Ивана Пивкина

В Октябрьском районном суде Самары перешли к прениям сторон по делу экс-главы регионального минтранса Ивана Пивкина. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Силовики задержали экс-главу регионального минтранса в его рабочем кабинете в июне 2024 года. Тогда же Ивана Пивкина арестовали. По версии следствия, в сентябре 2023 года бывший чиновник незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

Ранее экс-глава регионального минтранса просил суд перевести его под домашний арест из-за необходимости соблюдать предписанную медиками диету. А Вячеслав Яблоков сказал, что готов предоставить Ивану Пивкину свою трехкомнатную квартиру, если суд решит изменить меру пресечения бывшему чиновнику. Однако в удовлетворении ходатайства бывшему министру транспорта и автодорог Самарской области было отказано.

Андрей Сазонов