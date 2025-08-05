Гражданская жена судится с клиникой, чтобы сделать ЭКО от погибшего на СВО мужа

Жительница Сургута подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга к клиническому институту репродуктивной медицины (КИРМ) из-за отказа в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) от гражданского мужа, который погиб на специальной военной операции (СВО). Как рассказала «Ъ-Урал» юрист истца Юлия Липинская, женщина по имени Мария планировала со своим гражданским супругом Вадимом ребенка, для этого они заключили договор с клиническим институтом на программу ЭКО. Сургутянка уже получила направление из сургутской больницы в рамках ОМС и готовилась к процедуре, но узнала, что ее гражданский муж погиб 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если даже он давал согласие ранее, оно аннулируется после смерти в связи с тем, что перед самой процедурой необходимо повторное согласие. Если его нет, то клиника не может провести процедуру, и единственный выход — это просить у суда признать право воспользоваться биоматериалом»,— рассказала госпожа Липинская. Помимо согласия, которое Вадим дал ранее, у Марии есть нотариальное согласие его родителей. В суде истец просит признать право пользоваться биоматериалом погибшего и обязать клинику провести программу ЭКО. Сама клиника, как уточнила Юлия Липинская, не против провести процедуру и ждет положительного решения суда.

«Если бы клиника сейчас провела ЭКО и дальше женщина обратилась за пособиями для своего ребенка, то тогда прокуратура могла начать выяснять, каким образом провели процедуру ЭКО и было ли согласие на это. Могли бы начаться проблемы у клиники. Поэтому решение суда необходимо, чтобы урегулировать правовые нюансы»,— пояснила госпожа Липинская.

По словам юриста, подобных исков в РФ несколько штук в разных регионах, но конкретно по таким судам, практики нет. «Надеемся, что суд учтет то, что он являлся участником СВО, и пара не успела заключить брак»,— рассказала Юлия Липинская, добавив, что это решение станет важным и для остальных жен военных.

Предварительное слушание в суде назначено на 3 сентября.

Напомним, 31 юля Владимир Путин подписал закон, который вводит право для гражданских жен погибших участников СВО претендовать на льготы, если у них есть дети.

Мария Игнатова