Путин подписал указ о льготах для «гражданских вдов» при наличии ребенка
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит право для гражданских жен погибших участников СВО претендовать на льготы. Для этого гражданские супруги должны иметь ребенка, вести совместное хозяйство и жить вместе не менее трех.
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Согласно закону, устанавливать факт совместного проживания и ведения хозяйства будет суд. При этом льготы не получить, если на момент гибели военнослужащего один из гражданских супругов состоял в зарегистрированном браке.
Законопроект был внесен в Госдуму 17 марта. Его разработкой занималась межфракционная группа депутатов и сенаторов. Впервые проект был предложен к принятию комитетом Думы по госстроительству в феврале 2024 года. Но тогда он вызвал споры в парламенте. Глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи священник Федор Лукьянов заявил, что принятие закона нанесет «чудовищный удар» по институту брака в России. По данным источников «Ъ», главными противниками закона в парламенте были Ирина Яровая и Анна Кузнецова (обе — «ЕР»)