Жаира Болсонару оставили без права переписки

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, обвиняемый в попытке государственного переворота в 2022 году, в понедельник, 4 августа, был помещен под домашний арест из-за нарушения запрета на использование им соцсетей. Нынешнее решение Верховного суда демонстрирует, что левое правительство южноамериканской страны не собирается поддаваться давлению США, которые, по сути, напрямую вмешиваются в дело крайне правого экс-президента. Минфин США уже ввел персональные санкции против судьи Верховного суда Александра де Мораеса, а президент Дональд Трамп обложил бразильские товары 50-процентными пошлинами, мотивируя их именно уголовным преследованием Болсонару. В ответ на постановление о домашнем аресте экс-президента из Госдепа последовали очередные угрозы привлечь «к ответственности всех, кто пособничает и подстрекает к репрессивным действиям» против бывшего лидера Бразилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Eraldo Peres / AP Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Eraldo Peres / AP

Постановление о домашнем аресте Жаира Болсонару было вынесено судьей Верховного суда Александром де Мораесом вечером 4 августа на том основании, что экс-президент нарушил запрет на использование социальных сетей, который был введен в прошлом месяце одновременно с предписанием носить электронный браслет на ноге.

За день до этого по стране прокатились крупнейшие за последние месяцы демонстрации сторонников Болсонару. На одной из них — на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро — опальный лидер появился виртуально. Он позвонил своему присутствовавшему там сыну, сенатору Флавиу Болсонару, а тот поднес свой телефон к микрофону, чтобы толпа могла слышать выступление бывшего президента. Затем сенатор опубликовал в социальных сетях видео с обращением отца к сторонникам по телефону, хотя позже удалил запись.

«Правосудие слепо, но не глупо»,— заявил судья Мораес, объясняя свое решение о домашнем аресте экс-президента.

Он отметил, что удаление поста было явной попыткой скрыть нарушение ограничений, установленных судом. Теперь Жаиру Болсонару запрещено также пользоваться мобильным телефоном и принимать посетителей, за исключением его адвокатов и небольшого круга лиц, уполномоченных судом.

Реакции экс-президента не последовало — очевидно, как раз из-за невозможности высказаться в публичном пространстве. Зато его сын назвал постановление судьи «явным актом мести» за санкции против него со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару (в центре) беседует с людьми в своем доме

Фото: Pedro Ladeira / Folhapress / Reuters Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару (в центре) беседует с людьми в своем доме

Фото: Pedro Ladeira / Folhapress / Reuters

Штаты и лично американский президент Дональд Трамп действительно активно поддерживали Болсонару, которого на родине обвиняют в заговоре с целью отмены результатов выборов 2022 года, в ходе которых он проиграл левому президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Когда в Бразилии стартовал уголовный процесс бывшего президента, его младший сын Эдуарду, к слову, также член бразильского парламента, переехал в США, чтобы лоббировать интересы отца в Вашингтоне. И потом неоднократно заявлял, что именно его усилия повлияли на решение Трампа ввести новые пошлины против Бразилии.

В июле глава Белого дома обнародовал письмо, которое он отправил Болсонару. «Я видел, как ужасно с вами обращаются в рамках несправедливой системы, обращенной против вас. Этот процесс должен быть немедленно прекращен!» — написал он. А затем в Штатах перешли от слов к делу: на прошлой неделе Министерство финансов ввело персональные санкции против судьи Мораеса за то, что тот, по мнению Вашингтона, санкционировал произвольные досудебные задержания и подавлял свободу слова. Одновременно с этим Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины в отношении бразильских товаров, мотивировав это решение именно судебным делом в отношении своего бразильского единомышленника, которое он назвал «охотой на ведьм».

Не оставили в Штатах без внимания и домашний арест Болсонару. Через считаные часы после решения Верховного суда Госдеп США его осудил, заявив, что США «привлекут к ответственности всех, кто содействует и пособничает репрессивным действиям». «Судья Мораес, ныне находящийся под санкциями США, нарушитель прав человека, продолжает использовать бразильские институты власти, чтобы подавлять оппозицию и угрожать демократии,— говорится в аккаунте Госдепа в соцсети Х.— Введение еще больших ограничений на возможность Жаира Болсонару публично защищать себя — это не функция государства. Дайте Болсонару высказаться!»

С учетом того что судебный процесс Жаира Болсонару, которому грозит 40 лет тюрьмы, продлится до конца года, удары со стороны Штатов по правительству Бразилии наверняка продолжатся.

При этом, если вначале сторонники экс-лидера Бразилии всерьез опасались, что давление Трампа станет медвежьей услугой для Бонсонару, усугубив его проблемы с правосудием и мобилизовав общественную поддержку левого правительства Лулы да Силвы, то мощные воскресные протесты в поддержку экс-президента доказали: выпады главы Белого дома, напротив, воодушевили крайне правый электорат.

Наталия Портякова