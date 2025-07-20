Администрация Трампа поддержала идейно близкого политика

Вердикт суда по делу экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, обвиняемого в организации госпереворота, будет вынесен через несколько недель. В преддверии ожидаемого судебного решения власти страны пытаются пресечь возможные попытки побега обвиняемого, а администрация президента США Дональда Трампа — предотвратить суровый приговор: американский лидер открыто поддерживает близкого ему по духу правого политика. Такая позиция Вашингтона уже привела к резкому обострению отношений двух стран и укрепила позиции действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который выступил против американского диктата и получил за это поддержку соотечественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Mateus Bonomi / Reuters Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Mateus Bonomi / Reuters

Судебный процесс по делу экс-президента Жаира Болсонару близится к завершению. Сторонники и противники бывшего лидера сходятся во мнении, что вердикт будет не в его пользу. Максимальный срок, который грозит Болсонару, обвиняемому в подготовке госпереворота после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2022 года, составляет 43 года. Впрочем, в случае победы кого-то из его сторонников с правого фланга на президентских выборах 2026 года политика может ждать помилование. Такой вариант до недавнего времени выглядел весьма вероятным на фоне рейтинга действующего президента: его деятельность не одобряли 57% населения.

Однако в Вашингтоне решили не дожидаться выборов и помочь Болсонару выпутаться из сложного положения, что привело к обратному эффекту: поддержка Лулы да Силвы выросла с 40% до 43%, а неодобрение его действий снизилось с 57% до 53%.

Такие данные были получены после того, как 10 июля президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что процесс над Болсонару никогда не должен был состояться, и призвал руководство Бразилии немедленно прекратить охоту на ведьм. Он анонсировал также введение пошлин в 50% на бразильские товары с 1 августа. В ответ Лула да Силва напомнил, что его страна — суверенное государство с независимыми институтами и дело Болсонару «попадает под юрисдикцию судебной власти Бразилии и как таковое не подлежит какому-либо вмешательству или угрозам, которые могли бы поставить под сомнение независимость национальных институтов».

Спустя неделю перепалка продолжилась: Трамп опубликовал обращение к Болсонару, в котором осудил «ужасное обращение» бразильских властей с экс-президентом. Не прошло и двух часов, как к экс-президенту в квартиру пришли с обыском и ему на ногу установили электронный браслет. Официальная причина — пресечение возможного побега политика, который в феврале 2024 года уже укрывался в венгерском посольстве после того, как полиция конфисковала его паспорт. Бывшему президенту запретили пользоваться соцсетями, посещать посольства и общаться с дипломатами. В его доме нашли более $14 тыс. наличными и флешку с некими данными, содержание которых не разглашается.

Причиной для обыска стали подозрения в причастности Болсонару к введению США пошлин в 50%: следствие считает, что его сын Эдуардо активно контактировал с американскими конгрессменами и лоббировал идею введения санкций в отношении председателя Верховного суда Алешандри ди Морайса, ведущего дело его отца. Сам Болсонару-младший, который уже полгода живет в США, открыто поблагодарил Трампа за введение пошлин. Лула да Силва в ответ в обращении к нации назвал предателями тех политиков, кто встал на сторону Вашингтона.

Обыск в доме Болсонару тоже не остался без ответа со стороны Вашингтона: 18 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений для Алешандри ди Морайса, его семьи и 7 из 11 судей Верховного суда, участвовавших в процессе.

Лула да Силва охарактеризовал это решение как произвол и указал, что «никакая форма запугивания или угроз с чьей бы то ни было стороны не помешает важнейшей миссии властей и институтов Бразилии, которая заключается в постоянной защите и поддержании демократического верховенства права».

Обмен ударами между Вашингтоном и Бразилиа только набирает силу и, как отмечает Bloomberg, может стать главным подарком действующему президенту, так как отвлекает внимание избирателей от экономической ситуации и принятых им непопулярных решений.

Агентство Bloomberg проводит параллели между ситуацией вокруг Бразилии и обострением между Канадой и США, которое помогло либералам победить на парламентских выборах. К моменту эскалации конфликта Оттавы и Вашингтона консерваторы лидировали в опросах, но нападки со стороны администрации Трампа буквально за несколько месяцев развернули общественное мнение. Агентство предполагает, что ситуация с Бразилией может развиваться по аналогичному сценарию, тем более что Лула да Силва уже восстанавливает позиции, а новые пошлины окажут крайне ограниченное влияние на экономику: доля экспорта в США не превышает 2% ВВП Бразилии.

Вероника Вишнякова