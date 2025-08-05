«Ведомости» узнала об иске «Р-фарм» к Райффайзенбанку на 337 млн евро

ООО «Р-фарм интернешнл» — структура фармацевтической группы «Р-фарм» — подала в арбитражный суд иск к Райффайзенбанку. По данным источника «Ведомостей», копания хочет отсудить у банка 337,5 млн евро за то, что тот не выполнил свои обязательства и не нашел инвестора для завода группы в Германии. На сайте суда указано, что заявление приняли к производству 2 июля.

Сумма иска включает инвестиции в завод, купленный у Pfizer в 2014 году, недополученную прибыль от реализации актива и потерю контрактов с контрагентами, пишут «Ведомости». По мнению эксперта издания, сумма, вероятно, будет снижена, поскольку суд может посчитать ее необоснованной.

Предприятие находится в городе Иллертиссен, его площадь составляет 14 тыс. кв.м. Из отчета за 2022 год следует, что завод может производить до 4 млрд таблеток и капсул в год.

В апреле этого года Райффайзенбанк подал иск на почти 30 млн евро к структурам «Р-фарм». По данным «Ведомостей», банк может добиваться возвращения долга по кредиту на 50 млн евро. Его российская организация взяла еще в 2021 году на производство вакцины против COVID-19.