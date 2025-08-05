Компания «Молл» разработает проект планировки квартала в центре Уфы

ООО «Молл» разработает проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Красина, Карла Маркса, Достоевского и Аксакова в центре Уфы. Постановление за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте мэрии.

Территория площадью 12,4 га относится к зоне многоэтажной жилой застройки. Сейчас квартал, примыкающий к Дому профсоюзов и учебному военному центру Уфимского университета науки и технологий, застроен домами высотой от одного до 20 этажей.

Также на территории расположены пять памятников архитектуры — Дом Бочкарева на Достоевского, 50 (выявленный объект культурного наследия), Особняк Воскресенских на Достоевского, 54/1, Дом Судаковых на Аксакова 84/1, Южный дом усадьбы Судаковых на Аксакова 84/2 и Дом Лопатиной на Аксакова, 82. По данным «РБК Уфа», в начале 2024 года компания «Молл» стала собственником особняка Воскресенских, выкупив здание у мэрии за 18 млн руб.

ООО «Молл», по данным Rusprofile, зарегистрировано в 2005 году в Уфе, занимается арендой и управлением недвижимостью. Учредителем компании является уфимское АО «Прогресс» (владеет торговой маркой «Арт-Квадрат»). Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее «Молл» выкупил Доходные дома Давыдова и Дом-коммуну — памятники архитектуры. В 2024 году чистая прибыль компании составила 5,8 млн руб. при выручке 332 млн руб.

Идэль Гумеров