Жительница Уфы ограбила банк под давлением телефонных мошенников

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в разбойном нападении на банк на улице Менделеева и комиссионный магазин на улице Цюрупы (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Работники учреждений утверждают, что она угрожала предметом, похожим на гранату, и требовала отдать наличность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В банке уфимка забрала более 5 тыс. руб., а работник комиссионного магазина успел нажать тревожную кнопку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что обвиняемая оказалась жертвой мошенников. С начала июля ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками налоговой инспекции, Госуслуг, банка и полиции. Они сообщили о якобы просроченной декларации и потребовали явиться в многофункциональный центр. Подозреваемая сообщила звонившим код из sms-сообщения для доступа к личному кабинету на Госуслугах. Затем под давлением собеседников она сняла свои сбережения и передала их неустановленному лицу, а также оформила кредит и заняла деньги у знакомой.

В общей сложности уфимка отдала телефонным мошенникам 2,9 млн руб.

После этого неизвестные сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, и продолжали требовать деньги. Под предлогом содействия ее вынудили купить страйкбольную гранату, чтобы ограбить банк и магазин.

Майя Иванова