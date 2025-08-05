Пакет в 8% акций красноярского завода приобрело физлицо за 97 млн рублей

Максим Жуков приобрел на аукционе 8% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ). Он предложил за 124,4 тыс. акций 97,1 млн руб. Торги прошли в рамках банкротства новосибирского владельца ценных бумаг — АО СК «Афина Паллада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщается в государственной информационной системе ГИС «Торги», Максим Жуков стал единственным участником аукциона, торги признаны несостоявшимися. Согласно документации, аукцион был открытым с открытой формой подачи предложений по цене.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО КрЭВРЗ превышает 1,556 млрд руб. Выручка в 2024 году составила 1,3 млрд руб., прибыль — 6,8 млн руб. По данным сайта КрЭВРЗ, в 2023 году на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. Заключены договоры на оказание услуг по ремонту линейного оборудования с рядом российских предприятий. Завод выполняет заказы для железных дорог Белоруссии и Монголии, занимается ремонтом вагонов для Министерства обороны РФ.

Лолита Белова