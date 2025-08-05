В АП создадут управление по работе со странами ближнего зарубежья

В администрации президента (АП) готовят структурные изменения в связи с новыми полномочиями первого замруководителя Сергея Кириенко, сообщают «Ведомости». Источники издания, близкие к АП, подтвердили создание нового управления, которое займется странами ближнего зарубежья и отдельными аспектами взаимодействия с государствами «Глобального Юга». Реорганизацию планируют на август—сентябрь 2025 года.

По данным собеседников, управление сосредоточится на «гуманитарном сотрудничестве» и продвижении «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в работу, так как Россия готова помогать партнерам в госстроительстве. Говорить о работе со всеми зарубежными странами неуместно, подчеркнул один из источников. Под кураторство Сергея Кириенко может перейти управление президента по приграничному сотрудничеству — возможно, с переименованием или расширением функций.

Назначение руководителя нового подразделения пока не определено, но кандидат должен иметь опыт реализации сложных госпроектов. Изменения включат новые штатные единицы и обновление кадров.

Руководитель структуры пока не назначен, но им станет специалист с опытом реализации сложных госпроектов. Изменения потребуют введения новых штатных единиц и кадровых перестановок.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал два указа, касающиеся его администрации. В результате реформы появились новые управления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прошла перебалансировку».