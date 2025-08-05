Мать Рамзана Кадырова награждена орденом «За заслуги перед Херсонской областью»

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова была награждена орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Награду ей передал председатель правительства республики Магомед Даудов.

Аймани Кадырова возглавляет Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. По словам господина Даудова, она удостоена ордена «за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области».

В 2022 году президент Владимир Путин наградил Аймани Кадырову орденом Почёта. В том же году она была удостоена ордена Дружбы ДНР.