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Мать Рамзана Кадырова награждена орденом «За заслуги перед Херсонской областью»

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова была награждена орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Награду ей передал председатель правительства республики Магомед Даудов.

Аймани Кадырова возглавляет Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. По словам господина Даудова, она удостоена ордена «за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области».

В 2022 году президент Владимир Путин наградил Аймани Кадырову орденом Почёта. В том же году она была удостоена ордена Дружбы ДНР.

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