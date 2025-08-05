17-летний сын Рамзана Кадырова стал куратором оказания помощи Газе

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, назначен куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями республики.

На встрече, которую провел директор департамента Аслан Абдулаев, обсуждались механизмы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В обсуждении приняли участие руководители благотворительных организаций «Хайра» и «Даймохк».

Было принято решение возобновить сбор пожертвований, который ранее был приостановлен. Сбор средств снова будут осуществлять благотворительные фонды «Хайра», «Даймохк» и «Аюб».

Младший сын Рамзана Кадырова Адам в 15 лет стал начальником отдела безопасности главы Чечни, по словам его отца, «благодаря своим заслугам перед регионом». В апреле 2024 года Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе, а в апреле 2025 года — куратором МВД Чечни.