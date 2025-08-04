Обновленный «Салют» в Екатеринбурге откроют 16 августа

Бывший кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге будет открыт 16 августа в виде нового креативного пространства, сообщил на пресс-конференции директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Открытие "Салюта" станет значимым событием. Это не просто креативная площадка, а молодежный кластер. Здесь будут проводиться разнообразные мероприятия».— рассказал он.

Кинотеатр «Салют» открылся в Екатеринбурге в 1912 году. Он назывался «Художественный» и располагался в двухэтажном здании, которое было перестроено в 1978 году. Сейчас оно является памятником советской модернистской архитектуры. Кинотеатр «Салют» был закрыт в 2020 году из-за убытков.

В январе текущего года глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение передать здание «Салюта» Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. В пространстве будет открыт молодежный кластер, в котором будут развивать следующие направления: «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, а также проекты в сфере образования и дизайна. Вводить новое пространство планируют поэтапно.

Варвара Одегова