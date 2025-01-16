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«Салют» в разные стороны

Бывший екатеринбургский кинотеатр превратят в молодежный кластер

Здание кинотеатра «Салют», расположенное в центре Екатеринбурга, передали Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП). Площадка должна стать молодежным кластером, который объединит направления кино, дизайна, урбанистики, новых медиа. Вводить новое пространство планируют поэтапно, начав с четвертого квартала 2025 года.

Кинотеатр «Салют» прекратил работать в 2020 году

Кинотеатр «Салют» прекратил работать в 2020 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кинотеатр «Салют» прекратил работать в 2020 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О передаче здания кинотеатра «Салют» в управление СОФПП сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Фонд отлично справился с проектом реконструкции и запуска креативного кластера "Домна", эта площадка неоднократно была отмечена в качестве успешного примера на федеральном уровне. Относительно "Салюта" тоже много планов»,— сказал мэр.

Кинотеатр «Салют» открылся в Екатеринбурге в 1912 году. Он назывался «Художественный» и располагался в двухэтажном здании, которое было перестроено в 1978 году. Сейчас оно является памятником советской модернистской архитектуры. Кинотеатр «Салют» был закрыт в 2020 году из-за убытков. Тогда предполагалось, что после ремонта в них разместится центр детского и молодежного творчества «Одаренность и технологии». Однако наступила пандемия коронавирусной инфекции, и эти планы реализовать не удалось. В 2021 году здание «Салюта» стало одной из площадок 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В 2022 году там проходила церемония награждения фестиваля документального кино «Россия», в 2023 году кинофестивали «Одна шестая» и «Ойка».

Как пояснили в СОФПП, в здании появится молодежный кластер, в котором будут развивать следующие направления: «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, а также проекты в сфере образования и дизайна. В СОФПП добавили, что такие центры действуют во многих крупных городах УрФО, но в Екатеринбурге такого еще не было.

В здании планируют сохранить кинозал. При этом будет организована более свободная рассадка, чтобы помимо кинопоказов проводить конференции, игры, семинары, концерты. Площадку «Салюта» планируется приспособить под проведение фестивалей, хакатонов, турниров, квартирников, авторских и предпремьерных показов. В здании могут располагаться временные штаб-квартиры городских мероприятий.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, кластер станет «местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге».

Для этого там сделают коворкинги, переговорные, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Вводить пространство планируют поэтапно начиная с четвертого квартала 2025 года. Одним из первых резидентов помещения станет труппа театра «Провинциальные танцы». Она разместится на время, пока реконструируют их основную площадку — здание кинотеатра «Колизей».

О планах на здание кинотеатра «Салют» ранее рассказывали руководитель фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

Господин Фатеев на Совете неравнодушных горожан в августе 2024 года предложил создать там музей стрит-арта. По его словам, за 15 лет работы в «субкультуре» команда «Стенограффии» «нашла оптимальный способ музеификации стрит-арта» и уже начала сбор коллекции, которая может стать частью музейного фонда России.

Согласно предложенной им концепции, здание кинотеатра должно было стать «местом фестивального нон-стопа», там можно было бы открыть креативный университет, «в котором не будут выдавать дипломы, а будут выдавать контракты», волонтерский центр, галерейное пространство, а прилегающую территорию превратить в достопримечательность.

Господин Горенбург рассказал, что еще в 2021 году разработал для «Салюта» концепцию креативного кластера, учитывая опыт команды фестиваля Ural Music Night, которая занимается театральными, геймерскими, литературными, кинематографическими, музыкальными проектами. По мнению господин Горенбурга, в кластере должны быть представлены разные творческие направления.

В пресс-службах «Стенограффии» и Ural Music Night «Ъ-Урал» сообщили, что пока неизвестно, будут ли их привлекать к работе в молодежном кластере. Обе команды готовы к сотрудничеству. В СОФПП сообщили, что говорить о планах работы молодежного кластера пока преждевременно.

Анна Капустина

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