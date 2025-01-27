В здании бывшего кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге, где планируют открыть молодежный кластер, будут, в том числе, проходить профессиональные фестивали, хакатоны, программы биржи труда. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 4 Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловские власти показали, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Салют» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Некоторые говорят, что "Салют" — это будет такая "Домна" №2, но это не совсем так, потому что "Домна" — более широкая история. А здесь (в пространстве бывшего кинотеатра "Салют" — прим.ред.) именно про молодежную историю. У нас город молодежный, соответственно, в кластере будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировки, программы биржи труда, квартирники»,— отметил господин Ионин.

Напомним, здание бывшего кинотеатра «Салют» в январе 2025 года было передано в управление Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). В пространстве будет открыт молодежный кластер, в котором будут развивать следующие направления: «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, а также проекты в сфере образования и дизайна. Вводить новое пространство планируют поэтапно, начиная с четвертого квартала 2025 года.

Подробнее о том, что планируется проводить в здании молодежного кластера, — в материале «Ъ-Урал» «"Салют" в разные стороны».

Анастасия Таначева