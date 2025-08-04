Нидерланды поставят Украине американское вооружение на €500 млн

Нидерланды оплатят Киеву поставку американского вооружения на €500 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X. В пакет помощи войдут компоненты и ракеты Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Нидерланды станут первыми из стран-участниц НАТО, профинансировавших вооружение Киева по новому плану президента США Дональда Трампа. В июле он предложил европейским союзникам Украины платить за поставки ей американского вооружения.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил агентству Reuters, что ожидает, что в ближайшие еще больше европейских стран объявят о закупке для Украины американского вооружения.

В своем сообщении господин Брекелманс обратил внимание на нехватку у Украины систем ПВО. С начала войны Киев получил уже шесть батарей Patriot. Одну из них предоставили Нидерланы вместе с Германией, еще две — Берлин передал самостоятельно, одну — Румыния, две — США.

Белый дом пообещал европейским союзникам Украины предоставить ей системы Patriot в обмен на скорую замену от Вашингтона. Однако Румыния, которая пошла на эти условия, получит новую батарею только в 2029 году. Спрос на Patriot значительно превышает предложение.

Подробнее — в материале «В Европе возник дефицит Patriot».