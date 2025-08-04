В Европе возник дефицит Patriot

В европейских странах начинают сомневаться в реализуемости договоренности о передаче собственных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине в обмен на поставки новых из США. Спрос на Patriot значительно превышает предложение, и на выполнение контрактов со стороны США может уйти несколько лет. При этом противовоздушная оборона европейских стран уже и так ослаблена за счет прежних поставок ЗРК Киеву. Вопрос о том, сколько стран рискнут пожертвовать собственным вооружением в пользу Киева, остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитно-ракетные комплексы Patriot вооруженных сил Германии

Фото: FILIP SINGER / EPA / ТАСС Зенитно-ракетные комплексы Patriot вооруженных сил Германии

Фото: FILIP SINGER / EPA / ТАСС

Спустя три недели после достижения договоренности о поставке европейцами Украине собственных ЗРК Patriot и других вооружений и закупке новых в приоритетном порядке у США перспективы ее реализации по-прежнему туманны. Контуры соглашения, от которого уже отказались такие страны, как Франция и Италия, пока не очерчены.

Главным вопросом остается, насколько быстро Вашингтон способен поставить Европе замену. По данным портала Euractiv, у европейцев есть серьезные опасения по поводу сроков поставок.

Изначально предполагалось, что страны Европы смогут в короткий срок получить от США замену тем видам вооружения, которые они безвозмездно передадут Украине. Речь шла прежде всего о комплексах Patriot. Однако с переходом переговоров в практическую плоскость такой вариант выглядит все менее реалистичным.

Согласно оценкам опрошенных Euractiv экспертов, поставка американцами новых систем Patriot европейцам займет от двух до семи лет. Причина в том, что спрос на них значительно превышает производственные мощности американского ВПК. С производством ракет для Patriot складывается та же неутешительная ситуация — два ключевых концерна Lockheed Martin и Raytheon намерены расширить свое производство, но выйти на новый уровень смогут лишь к 2028 году.

Сейчас на долю ЕС в общей сложности приходится около 20 батарей Patriot. Ими владеют Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания. Пожертвовать часть в пользу Украины пока готова только Германия.

Как сообщил 1 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус, Берлин достиг предварительного соглашения с Вашингтоном о приоритетной замене двух пусковых установок Patriot, которые будут переданы Киеву.

По его словам, пусковые установки отправятся на Украину в ближайшие дни, а остальные компоненты комплексов — через два-три месяца. По данным Euractiv, такая оперативность стала возможна благодаря тому, что Берлин получит от США ЗРК Patriot, которые изначально предназначались Швейцарии по контракту от 2022 года.

У остальных же стран нет уверенности в том, что США будут готовы так быстро предоставить замену. С начала украинского конфликта Киеву уже были поставлены шесть батарей: три — от Германии (одну — совместно с Нидерландами), две — от США, одну — от Румынии. При этом Бухарест рассчитывал на приоритетную закупку у Вашингтона, но в итоге получит новую батарею только в 2029 году.

Существенным ограничителем для стран ЕС является не только риск ослабить свою противовоздушную оборону на ближайшие годы (Германия уже находится в самой низшей точке с момента холодной войны, оставив себе лишь пять из двенадцати пусковых установок Patriot: пять переданы Украине и две временно дислоцированы в Польше), но и проблема с выделением средств на это крайне дорогое вооружение. Стоимость одной батареи «с конвейера» достигает $1 млрд, а каждая ракета-перехватчик стоит от $4 млн.

Для того чтобы облегчить для европейцев принятие решения, генсек НАТО Марк Рютте предложил учитывать закупку вооружений для Украины в целевом показателе альянса по расходам на оборону в 5% ВВП. Однако пока помимо Германии вложиться деньгами в этот процесс готовы Норвегия (она оплатит один комплекс) и Нидерланды, о чем эти страны уже сообщили Киеву. И хотя Марк Рютте в середине июля называл более длинный список стран-доноров, агентство Reuters тогда поставило под сомнение реальную готовность части из них участвовать в проекте.

Сама Украина, по словам президента Владимира Зеленского, нуждается в десяти установках Patriot и ракетах к нему.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что из шести поставленных ранее Киеву комплексов в боевом состоянии находятся не более четырех. Они защищают украинскую столицу, остальные находятся на ремонте. Пока новое соглашение гарантирует быструю поставку двух пусковых установок Германией, сроки получения третьего от Норвегии (она планировала закупить его у Вашингтона) неизвестны.

Теоретически возможен вариант закупки пусковых установок у третьих стран для передачи Patriot Украине, но пока о таких шагах не сообщалось. Таким образом, несмотря на звучащие из европейских столиц декларации, поставки Patriot остаются не столько демонстрацией европейской солидарности, сколько отражением жесткой конкуренции за ограниченный ресурс.

Вероника Вишнякова