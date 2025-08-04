В Самаре катер наехал на двух сапбордистов, переплывающих Волгу

В Самаре катер наехал на двух молодых людей, которые на сапах переплывали Волгу. Инцидент произошел вечером 2 августа. Спортсмены стартовали с пляжа «Светлые пески» на острове Голодный и направлялись к пляжу на 5-й просеке, рядом с насосно-фильтровальной станцией №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Недалеко от берега к сапбордистам приближался катер. Один из парней пытался привлечь внимание криками и световыми сигналами, но катер не успел изменить курс и сбил их. Один из пострадавших получил ссадину на руке, а второй — перелом носа, двух ребер, а также раны на руке и колене.

Водитель катера не остановился и скрылся. Проходящая мимо лодка подобрала пострадавших и доставила на берег, где вызвали скорую помощь. Одного из пострадавших госпитализировали в Самарскую городскую клиническую больницу №2 имени Н. А. Семашко.

Евгений Чернов