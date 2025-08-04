Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО выросла почти на 2% в первом полугодии

Чистая прибыль «Норникеля» (MOEX: GMKN) по МСФО за первое полугодие выросла на 1,57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Показатель достиг $842 млн, следует из отчета компании.

Выручка «Норникеля» увеличилась на 15% — до $6,5 млрд. Показатель EBITDA вырос на 12% — до $2,6 млрд. Чистый долг компании составил $10,45 млрд (+21,7%). Соотношение долга к EBITDA — 1,9.

В компании сделали умеренно-позитивный прогноз по рынку никеля в среднесрочной перспективе. Относительно долгосрочной прогноз более осторожен: «Мы полагаем, что профицит рынка снизится со 170 тыс. тонн в 2024 году до 120-130 тыс. тонн в 2025-2026 годах».

В августе «Норникель» разместил на Мосбирже выпуск облигаций, номинированных в долларах США, на сумму 78,3 млн руб. (по курсу даты размещения).

В июне «Норникель» отказался от выплаты дивидендов акционерам. В компании объяснили, что отдают приоритет инвестиционной программе. По словам финансового директора горнодобывающей компании Сергея Малышева, на финансовые показатели негативно повлияли геополитическая нестабильность и жесткая денежно-кредитная политика.